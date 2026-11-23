Аутор:АТВ редакција
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Генерални директор компаније "Миленијум тим" Стојан Вујко поднио је неопозиву оставку на функцију потпредсједника Олимпијског комитета Србије (ОКС), саопштено је данас.
Како се наводи у саопштењу, Вујко је оставку поднио као чин моралне и професионалне одговорности према спорту, спортистима и међународном угледу Србије.
"Спорт је много већи и важнији од било ког појединца. Као човјек који деценијама пружа подршку спорту, не желим да моје име у јавности буде у фокусу умјесто спортиста, њихових резултата и вриједности које представљају. ОКС подржава наше најбоље спортисте, њихове резултате, труд и снове. Вјерујем да је повлачење са ове функције у овом тренутку чин одговорности према институцији у чијем сам раду имао част да учествујем. Ову одлуку доносим из поштовања према ОКС-у, спортистима, вриједностима олимпизма и угледу наше земље у међународним спортским круговима", поручио је Вујко.
Он је истакао да његова одлука не представља одустајање од подршке спорту, којој је посвећен дуги низ година, нити прекид сарадње са спортским организацијама и клубовима.
"Наставићу да доприносим развоју српског спорта. Исто тако, компанија 'Mиленијум Тим' остаје посвећена подршци спорту и спортистима. Поносни смо што смо сребрни спонзор ОКС-а и што већ годинама подржавамо српске спортисте и организације, али и спорт на међународном нивоу, кроз партнерство са Европском џудо унијом", рекао је и додао:
"Посебно смо настојали да помогнемо мање комерцијалним спортовима, попут џудоа, скијања и шаха, али и кошарци, одбојци, фудбалу и другим спортовима. Та подршка ће се наставити. Вјерујем да је интерес спорта изнад сваког личног ангажмана. Спортисти морају да остану у првом плану, а наш задатак је да им обезбиједимо подршку и услове да представљају Србију на најбољи могући начин".
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