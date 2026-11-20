Аутор:АТВ редакција
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Драган је свјетски јуниорски шампион у кикбоксу, а његова сестра Драгана бронзана је са Европског првенства за сениоре. До медаља је стигла као убједљиво најмлађа у категорији и тако наставила низ успјеха. Претходно је њен млађи брат помео конкуренцији у италијанском Лиду.
Драган је свјетски јуниорски шампион у кикбоксу, а његова сестра Драгана бронзана је са Европског првенства за сениоре. До медаља је стигла као убједљиво најмлађа у категорији и тако наставила низ успјеха. Претходно је њен млађи брат помео конкуренцији у италијанском Лиду.
Максимовићи су јединствени. Поносе се својим шампионима у КБК Гвардија из Модриче. Годинама се у овом клубу добро ради, али несвакидашња је појава да из исте куће долазе освајачи медаља са највећих такмичења.
Хвале их клупске колеге. Драгана и Драгана су спортисти за примјер, поручују из Гвардије.
Медаље их нису уљуљкале. Припремају се за нове изазове.
Модрича је поносна на своје шампионе. Драган и Драгана Максимовић инспирација су за све који сањају о врхунским резултатима. Кажу, дисциплина и напоран ред рецепт су за побједе.
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