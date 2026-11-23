Аутор:АТВ редакција
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Због знатног повећања броја пацијената са тежим облицима акутних вирусних респираторних инфекција, Општа болница у Сарајеву уводи привремену мјеру потпуне забране посјета хоспитализованим пацијентима.
Мјера ступа на снагу данас, а донесена је на препоруку Одјељења за хигијенско-епидемиолошки надзор, преносе федерални медији.
Посјете ће и даље бити омогућене пацијентима хоспитализованим на Одјељењу за палијативну његу, уз обавезно придржавање важећих епидемиолошких мјера.
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Када је ријеч о пацијентима тешког општег стања који су смјештени у јединицама интензивне његе, посјета једног члана породице биће могућа уз претходно одобрење шефа одјељења и обавезно поштовање свих епидемиолошких мјера.
Из Опште болнице обавјештавају грађане да личне ствари за пацијенте могу оставити на рецепцији улаза за посјете у приземљу болнице од 12.00 до 15.00 часова.
Неопходно је да ствари буду означене именом и презименом пацијента, као и називом одјељења на којем је смјештен.
За пацијенте смјештене у згради бивше гарнизонске амбуланте, личне ствари могу се доставити у истој згради, такође у наведеном термину.
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Из Болнице наводе да су мјере привременог карактера, те да ће остати на снази све док то буде захтијевала епидемиолошка ситуација, преноси Срна.
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