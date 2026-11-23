Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме погодило је Мостар у недјељу увече, када су се након цјелодневне кише и грмљавине бројне градске улице за кратко вријеме нашле под водом.
У само једном сату измјерено је 29,6 литара кише по квадратном метру, а саобраћај се на више мјеста одвијао отежано.
Киша је падала током цијелог дана, а нешто прије 22.00 часа почела је и грмљавина. Вода се убрзо задржала на коловозима, што је отежало пролазак возила на више локација.
Поплављени коловози поново су указали на проблеме с одводњом у Мостару током обилних падавина. Засад нема података о евентуалним интервенцијама ватрогасаца ни о материјалној штети.
Од 21.00 до 22.00 часа измјерено је 29,6 литара кише по квадратном метру. То је готово половина од укупно 63 литра по квадратном метру измјерена у претходна 24 часа.
Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) за недјељу је издао упозорење за подручје Мостара због очекиваних 30 до 60 литара падавина по квадратном метру.
У упозорењу је наведено да би на крајњем сјеверу и сјеверозападу обухваћеног подручја локално могло пасти и до 70 литара.
Према прогнози за понедјељак, на југу Босне и Херцеговине очекује се јак сјеверозападни вјетар, с ударима јачим од 70 километара на сат. Киша би требало да престане у послијеподневним часовима, наводи Кликс.
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