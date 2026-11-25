Mađarski premijer Peter Mađar i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaigrali su u utorak odbojku s učenicima jedne škole u Zakarpatju na zapadu Ukrajine.

Utakmica je odigrana tokom istorijskog susreta kojim su dvojica lidera označila novu fazu odnosa Budimpešte i Kijeva.

Snimak utakmice Mađar je objavio na društvenim mrežama.

Riječ je o prvom zvaničnom bilateralnom susretu dvojice lidera otkako je Mađar u maju preuzeo vlast. Prije dolaska u Berehove zajednički su položili vijence na spomen-obilježje ukrajinskim vojnicima poginulim u sukobu protiv Rusije u Užgorodu.

Mađar i Zelenski razgovarali su i o snabdijevanju energentima, modernizaciji graničnih prelaza te uspostavljanju novih izravnih željezničkih linija.

Zelenski se našalio o revanšu

Odbojka je postala tema i na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na pitanje hoće li posjetiti Budimpeštu, Zelenski se našalio da bi ga Mađar trebao pozvati jer se moraju revanširati za odbojkašku utakmicu.

Mađarski premijer odmah mu je uputio poziv da posjeti Mađarsku.

Ko je pobijedio u utakmici, nije objavljeno.