S dolaskom hladnijih dana radijatori ponovo postaju neizostavan dio svakodnevice, a s njima dolazi i briga o sve većim računima za grijanje.

ALi, mnogima je poznata situacija u kojoj termostat pokazuje ugodnih 20 stepeni, a u dnevnom boravku i dalje je neugodno hladno. Iako se čini logičnim jednostavno pojačati grijanje, stručnjaci upozoravaju da problem često nije u temperaturi vazduha.

Iz kompanije "Britiš Gas" preporučuju održavanje temperature između 18 i 20 stepeni u većini unutrašnjih prostora, posebno tokom zimskih mjeseci. Međutim, čak ni pridržavanje tih preporuka ne garantuje da će nam u domu biti ugodno toplo.

Kevin Penington, vlasnik firme "Lankšajr Er Kondišning", za "LADbajbl" objasnio je zašto se to događa i otkrio nekoliko načina kako zadržati toplotu bez nepotrebnog povećavanja troškova grijanja.

Prema Peningtonovim riječima, glavni razlog krije se u načinu na koji termostati mjere temperaturu.

"Glavni razlog zbog kojeg u kući može biti ledeno hladno, čak i kada termostat pokazuje 20 stepeni, zapravo je način na koji termostati funkcionišu", objašnjava stručnjak koji je ugradio više od hiljadu klimat uređaja u britanskim domovima i član je Instituta za rashladnu tehniku.

Naime, termostat mjeri temperaturu vazduha samo na jednom mjestu, a u britanskim domaćinstvima najčešće se nalazi u hodniku.

"Termostat ne mjeri temperaturu samih površina u prostoriji. U građevinskoj fizici govorimo o takozvanom gubitku toplote zračenjem. Ako sjedite u dnevnom boravku s hladnim zidovima od opeke, neizolovanim podovima ili velikim, hladnim staklenim prozorima, vaše tijelo zapravo zrači vlastitu toplotu direktno prema tim hladnim površinama", pojašnjava Penington.

Na osjećaj toplote u domu značajno utiču i propuh te vlaga, posebno tokom zimskih mjeseci kada rjeđe otvaramo prozore i češće sušimo veš u zatvorenom prostoru.

"Možete pojačati grijanje do maksimuma, ali ako hladan vazduh prodire kroz otvore za poštu, ključanice, ispod vrata ili kroz nekorišteni dimnjak, to strujanje vazduha stvara efekat hlađenja vjetrom na vašoj koži", objašnjava stručnjak.