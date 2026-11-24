Neobična priča iz svijeta fudbala privukla je veliku pažnju javnosti. Brazilski golman Ugo Souza (27), koji nastupa za Korintijans, uskoro će postati otac dvije djevojčice, i to sa dvije različite žene. Njihovi porođaji očekuju se u razmaku od svega nekoliko mjeseci.

Njegova bivša vjerenica Rauani Barselos nalazi se u osmom mjesecu trudnoće i čeka djevojčicu kojoj će dati ime Petala.

Istovremeno, brazilska influenserka Rej Arauho, sa kojom je fudbaler takođe bio u vezi, u šestom je mjesecu trudnoće i očekuje djevojčicu.

Raskinuli vjeridbu, ali ostali u dobrim odnosima

Souza i Rauani raskinuli su vjeridbu u aprilu ove godine, nakon nešto više od godinu dana veze. Vijest o njenoj trudnoći dospjela je u javnost u julu.

Uprkos prekidu veze, bivši partneri ostali su u korektnim odnosima. Golman je prisustvovao i intimnoj proslavi na kojoj je otkriven pol njihove bebe, a ranije je na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku povodom dolaska kćerke.

Njihovu porodičnu priču obilježila je i velika tuga. U avgustu 2025. godine izgubili su blizance koje su očekivali.

Druga trudnoća nije bila planirana

Druga djevojčica stiže iz veze sa influenserkom Rej Arauho, koja je potvrdila da čeka dijete sa fudbalerom. Njih dvoje poznaju se od 2022. godine, a kontakt su obnovili nakon njegovog raskida vjeridbe.

Influenserka je priznala da trudnoća nije bila planirana te da je vijest u početku dočekala sa suzama, strahom i bolom.

„Ova trudnoća nije bila planirana niti očekivana. Nije bilo proslave, iznenađenja ni čestitki. Bila je to tiha trudnoća. Počela je suzama, bolom i velikim strahom. Ipak, nastavila sam dalje i to je bila najbolja odluka koju sam donijela“, ispričala je.

Dodala je da Souza ispunjava svoje obaveze kao budući otac, ali da ne želi da iznosi dodatne pojedinosti iz privatnog života.

Sam fudbaler nije se javno oglašavao povodom druge trudnoće. Njegovi predstavnici poručili su da on pruža potrebnu podršku te zamolili javnost da poštuje privatnost svih uključenih.