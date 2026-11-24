Poslije brojnih spekulacija, konačno je poznato koliko će Bastijan Švajnštajger morati da izdvaja za izdržavanje trojice sinova koje je dobio u braku sa Anom Ivanović.

Prema pisanju njemačkih medija, sud na Majorci donio je privremenu odluku prema kojoj će nekadašnji njemački reprezentativac za svakog sina mjesečno plaćati po 15.000 evra. Kada se sve sabere, njegova mjesečna obaveza iznosi čak 45.000 evra, odnosno 540.000 evra godišnje.

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Prilikom donošenja odluke sud je uzeo u obzir Švajnštajgerova primanja, ali i životni standard na koji su djeca navikla. U obzir su uračunati i visoki troškovi njihovog svakodnevnog života, uključujući ishranu, kao i angažovanje kuvara, dadilja, spremačica i baštovana.

Ana Ivanović zadržala je starateljstvo nad djecom, kao i kuću na Majorci, koju je kupila još prije braka sa nekadašnjim fudbalerom.

Novac samo kaplje

Iako je profesionalnu karijeru završio 2019. godine, Švajnštajger nema razloga za brigu kada je riječ o finansijama. Jedan od glavnih izvora prihoda danas mu je angažman na njemačkoj televiziji ARD, gdje od 2020. godine radi kao stručni fudbalski konsultant.

Njegov ugovor važi najmanje do 2027. godine, a prema dostupnim procjenama, za jedno televizijsko pojavljivanje može da zaradi između 10.000 i 25.000 evra. Uz to, prihoduje i od sponzorskih saradnji, među kojima se izdvaja velika kampanja za poznati lanac brze hrane povodom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

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Ipak, najveći dio bogatstva, koje se nezvanično procjenjuje na između 60 i 70 miliona evra, stekao je tokom blistave fudbalske karijere.

(Kurir)