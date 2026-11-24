Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper trenutno su posvećeni pripremama za vjenčanje koje planiraju za maj, a dok se o njihovoj ljubavi sve više govori u javnosti, jedan detalj posebno je privukao pažnju - razlika u godinama.

Pjevačica je o Kasperu jednom prilikom govorila o svom izabraniku, kada je otkrila neke zanimljive pojedinosti.

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"Osjećam to u duši, u srcu, u glavi. Pa i ako me laže, lijepo me laže. On je 198 visok, ima 45 godina. To je sve istina", rekla je tada Mina.

Kasper danas ima 46 godina, dok je pjevačica u maju napunila 51, pa je jasno da između njih postoji pet godina razlike, odnosno da je Mina starija od svog budućeg supruga.

Prave gala vjenčanje u maju

O planovima za zajednički život i svadbenom slavlju Mina Kostić je govorila i u emisiji "Grand specijal", gdje nije krila koliko se raduje ovom važnom događaju.

Tom prilikom otkrila je i da bi vjenčanje trebalo da bude organizovano u maju.

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"On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje", poručila je pjevačica.

Prema njenim riječima, slavlje neće proći bez brojnih poznatih lica, jer planira da na svadbu pozove i kolege sa estrade, sa kojima želi da proslavi početak novog životnog poglavlja.

(Telegraf.rs)