Policija u Lankaširu istražuje incident tokom emitovanja britanske verzije emisije „Ples sa zvijezdama“, kada su se iz publike u Blekpulu začuli zvukovi seksualnog sadržaja, zbog čega se Bi-Bi-Si izvinio gledaocima.

Neobični zvukovi prekinuli su prenos na programu Bi-Bi-Si-ja One iz plesne dvorane „Blekpul tauer balrum“, dok je žiri komentarisao nastup prvog para večeri, australijske pjevačice Delte Gudrem i njenog plesnog partnera Kaja Vidringtona.

Članica žirija Moci Mabuse, koja je u tom trenutku davala ocjenu, zastala je zbog zvukova koji su dopirali iza nje, a potom poručila: „Nisam ja“.

Danijel Džarvis, kreator sadržaja poznat pod nadimkom Džarvo69, emitovao je ometanje uživo na društvenim mrežama. On je i ranije tvrdio da stoji iza incidenta iz 2023. godine, kada je emisija „Matč of d zej“ prekinuta eksplicitnim zvukovima.

Prema pisanju agencije PA, Džarvis je očekivao da će meta njegove šale biti član žirija Krejg Revel Horvud. Kada se Horvud pojavio na ekranu, Džarvis je rekao: „Ovo je za sve ljude koje stalno maltretiraš“.

Who would have done this! 🤣 Sex noise at strictly come dancing https://t.co/CXEvzlCf5r — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) November 21, 2026

Međutim, zvuk se aktivirao sa zakašnjenjem i čuo se tek dok je govorila Mabuse. Džarvis je pokušao da ga pusti još jednom, ali u tome nije uspio.

Policija Lankašira saopštila je da je upoznata sa incidentom tokom snimanja emisije u Blekpulu.

„Bili smo u kontaktu sa organizatorima događaja i podnesena nam je formalna prijava. Mobilni telefon je oduzet i sada istražujemo da li je počinjeno krivično djelo“, naveli su iz policije.

Voditeljka Ema Vilis na kraju emisije izvinila se gledaocima zbog „smetnji u audio-prenosu“.

Iz Bi-Bi-Si-ja su takođe uputili izvinjenje svim gledaocima koje je prenos uvrijedio, dodajući da istražuju kako je došlo do incidenta.