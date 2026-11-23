Folk pjevačica Indira Radić već nekoliko godina ne pojavljuje se na javnim događajima i televizijskim gostovanjima, a novinarima koji su je sreli na beogradskom aerodromu otkrila je zbog čega se povukla sa scene.

Na prozivke i kritike koje dobija na račun kilograma, pjevačica je poručila da je komentari ne dotiču i da je fokusirana isključivo na zdravlje.

Svi me kritikuju i pišu: "Koliko si debela", a šta je to? Ma koga briga ko kritikuje! Živim svoj život, borim se za svoje zdravlje i za dobar glas. Svi imamo neke insulinske rezistencije, ali baš me briga, ja živim na selu i uživam.

"Menadžer mi je poslao snimak ekrana onoga što pišu na mrežama, a ja sam se tako ismijala. Ljudi vjerovatno sjede iz dosade i pišu. Ja sam sazrela u tome i nikome ništa loše ne želim. Ipak sam ja žena u godinama, a pritom nisam uopšte spavala. Meni je najvažnije da sačuvam zdrav duh, a da li imam deset kilograma više ili manje, potpuno je nebitno", rekla je pjevačica.

Gradsku gužvu i vreli asfalt zamijenila je prirodom i seoskom idilom, a kako ističe, život van Beograda joj savršeno odgovara.

"Mene ujutru bude ptičice i tišina, to lišće na vjetru… To je za mozak jedna velika vazdušna banja i najbolji lijek. Mnogo je ljepše, mnogo zdraviji život, a i ljudi su normalniji i prirodniji. Na Kosmaju sam, a to je začas, za 45 do 50 minuta stignem na aerodrom. Sve je stvar dobre organizacije", objasnila je Indira.

Na kraju je otkrila i kako uspijeva da sačuva mir u estradnom svijetu, prenosi Grand.

"Hvala kosmosu što sam dobila signale da budem mirna i ništa ne može da me izbaci iz mog stanja nirvane. Nemam loše misli. Mene samo interesuje da čujem svoj glas, da budem zdrava i da mogu da pjevam svoje pjesme koje su široke, emotivne i teške za izvođenje. Sada se spremam i za novi projekat", zaključila je Indira.