Ona je nedavno, snimajući se za TikTok, otkrila sa kojim se zdravstvenim problemom suočava, zbog kojeg će, kako je navedeno, morati da bude na terapiji do kraja života.

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"Mislim da bi trebalo da držim telefon odozgo, a ne da mi gledate podbradak, malo mi je neprijatno", rekla je prvo Đina.

Potom je objasnila zbog čega joj se ponekad pojavi otok na vratu.

"Ja, inače, imam Hašimoto i onda kad ne spavam ili kad sam nervozna ili kad ne pijem terapiju, nabubri mi vrat", otkrila je Đina.

Hašimoto je hronično autoimuno oboljenje

Hašimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje kod kojeg imuni sistem napada štitastu žlijezdu.

Bolest je hronična i može dovesti do smanjene funkcije štitaste žlijezde. Zbog toga se kod pacijenata često primjenjuje terapija hormonima štitaste žlijezde, uz redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Haris Džinović o odnosu sa kćerkom: Nemam ja više emocija tu

Đinin otac, pjevač Haris Džinović, nedavno je govorio o odnosu sa kćerkom i njenim životnim izborima, ne krijući da su njihovi odnosi zahladnjeli.

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"S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da li imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi – znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: „Nek je živa i zdrava!“ Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana… Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući", rekao je Haris Džinović, prenosi Blic.