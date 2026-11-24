Georgina Rodrigez, partnerka Kristijana Ronalda, privukla je pažnju pratilaca fotografijom na kojoj istovremeno uživa u pici i njeguje kožu lica. Popularna influenserka našalila se na račun svoje užurbane svakodnevice, izazvavši brojne pozitivne reakcije.

Na fotografiji izgleda opušteno dok u rukama drži dva parčeta pice, po jedno u svakoj, a na licu nosi hidratantne flastere za područje oko očiju, kao dio svoje rutine njege kože.

Georgina se našalila na račun svog života majke petoro d‌jece i uspješne poslovne žene.

"Multitasking kao mama i preduzetnica: jedem picu dok obavljam svoju rutinu njege kože", napisala je supruga fudbalske zvijezde, sažimajući jednom fotografijom svoj užurbani raspored i svakodnevicu koja od nje zahtjeva da istovremeno obavlja nekoliko stvari, piše Hola.

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Za samo nekoliko sati fotografija je prikupila hiljade komentara u kojima su joj pratioci hvalili spontanost i sposobnost da se našali na sopstveni račun. Mnogi su se prepoznali u prizoru koji oslikava svakodnevicu brojnih žena koje pokušavaju da iskoriste svaki minut dana.

Georgina postala viralna https://t.co/FTdM4p62Y1 — Likeaboss (@Instastory88) November 24, 2026

Georgina Rodrigez još jednom je dokazala da joj nisu potrebne velike produkcije da bi dospjela u centar pažnje – dovoljno je da u svakoj ruci drži po parče pice, a na licu flastere za podočnjake, i internet je njen, prenosi Superžena.