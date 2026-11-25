Američka reperka Kardi Bi (Cardi B) proglašena je Globalnom ženom godine na manifestaciji „Billboard Canada Women in Music“, održanoj u Torontu.

Priznanje je stiglo nakon izuzetno zahtjevne godine tokom koje je uspjela da uskladi majčinstvo, muzičku karijeru i poslovne poduhvate, a istovremeno započne svoju prvu veliku samostalnu turneju.

– Osjećam da jesam žena godine. Ali nije stvar samo u muzici. Radi se o svemu što sam uradila ove godine. Usklađivati karijeru i imati četvoro djece... Mnogo je to – rekla je za „Billboard Canada“.

Posebno izazovan period uslijedio je nakon objavljivanja njenog drugog studijskog albuma „Am I the Drama?“. Samo tri mjeseca nakon rođenja četvrtog djeteta započela je turneju „Little Miss Drama“.

– Pomjerila sam granice onoga što sam mogla da uradim. Otišla sam na turneju tri mjeseca nakon što sam dobila bebu, a pokrenula sam i biznis. Mnogo sam se fizički i mentalno forsirala da bih stigla dovdje. Osjećam se veoma moćno – istakla je reperka.

Iza velikih profesionalnih uspjeha, međutim, krili su se i pritisak i nesigurnost. Posebno ju je opterećivala činjenica da je između dva studijska albuma prošlo sedam godina, zbog čega se pitala kako će publika prihvatiti njen novi materijal.

– Bilo je mnogo pritiska zbog tih sedam godina, ali i zbog kritičara. Mnogo pritiska dolazilo je i od mene same – priznala je.

Slične reakcije pratile su je i 2020. godine, kada je prvi put proglašena ženom godine prema izboru „Billboarda“. Tada su pojedini kritičari dovodili u pitanje priznanje, iako je pjesma „WAP“, koju je snimila sa Megan Di Stalion (Megan Thee Stallion), postala jedan od njenih najvećih hitova.

Novi album, ipak, pokazao je da njene sumnje nisu bile opravdane. „Am I the Drama?“ debitovao je na prvom mjestu liste „Billboard 200“, čime je Kardi Bi ostvarila drugi uzastopni album na vrhu ove prestižne ljestvice.

Uspjeh su zabilježile i pjesme „Outside“, „Magnet“ i „ErrTime“.

Na albumu je pokazala i ličniju stranu, progovarajući o slavi, pritisku javnosti i razvodu od repera Ofseta (Offset), ali nije odustala ni od humora i energije po kojima je prepoznatljiva.

Priznanje u Torontu tako je stiglo kao potvrda godine u kojoj je, uprkos brojnim izazovima, ostvarila značajan iskorak na muzičkom i poslovnom planu.

(Avaz)