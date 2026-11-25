Beogradska policija identifikovala je dvojicu mladića osumnjičenih za paljenje automobila Filipa Živojinovića, supruga pjevačice Aleksandre Prijović, koje se dogodilo 16. novembra u beogradskom naselju Bežanijska kosa.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, protiv N. J. (20) i M. M. (21) podnesene su krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni se terete da su oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu u vlasništvu četrdesetjednogodišnjeg muškarca.

Iako je policija identifikovala osumnjičene, oni još nisu uhapšeni i za njima se intenzivno traga.

Scena Zapaljen automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića

Istraga se vodi u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, a iz MUP-a navode da policijski službenici intenzivno rade i na rasvjetljavanju ostalih krivičnih djela izazivanja opšte opasnosti i pronalasku njihovih izvršilaca.

Podsjetimo, automobil je zapaljen u noći između 15. i 16. novembra na parkingu preko puta porodične kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Vatra je zahvatila i automobil koji je bio parkiran pored njihovog džipa, a koji je u vlasništvu jedne od komšinica. Na mjesto događaja izašle su policijske i vatrogasne ekipe.

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Aleksandra i Filip su nakon izbijanja požara izašli iz porodične kuće i razgovarali sa policijom.

Policijski inspektori su narednog dana ponovo posjetili njihov dom, gdje su se zadržali oko pola sata, nakon čega su prikupljali snimke sa nadzornih kamera u okolnim ulicama.

Oštećeni džip je potom šlep-službom prevezen u dvorište porodične kuće Lepe Brene.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je početkom novembra zapaljen i automobil pjevača Uroša Živkovića.

Motiv paljenja automobila Filipa Živojinovića za sada nije saopšten, kao ni to da li postoji povezanost između ova dva slučaja.