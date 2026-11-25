Poznata turska glumica Deniz Čakir (43), koju je publika širom svijeta upoznala zahvaljujući ulozi Šah Sultanije u popularnoj seriji „Sulejman Veličanstveni“, privedena je u okviru opsežne policijske istrage u Istanbulu.

Istraga se odnosi na sumnje u krivična djela povezana sa drogom i prostitucijom, a istanbulsko državno tužilaštvo izdalo je naloge za hapšenje ukupno 35 osoba. Prema informacijama iz izvještaja koji prenosi turski javni servis TRT Haber, do jutra 25. novembra privedena su 23 osumnjičena.

Među privedenima se, osim Deniz Čakir, navodno nalaze i druga poznata imena iz turskog javnog života, uključujući pjevača i glumca Ozdžana Deniza, glumicu Burdžu Ozberk, televizijskog voditelja Murata Džejlana, kao i preduzetnika Ibrahima Izzeta Ozilhana, člana uprave kompanije „Anadolu grup“.

Velika policijska istraga

Slučaj vodi specijalizovano odjeljenje istanbulskog državnog tužilaštva zaduženo za borbu protiv krijumčarenja, trgovine drogom i privrednog kriminala.

Novi talas privođenja uslijedio je nakon analize zaplijenjenih mobilnih telefona i drugih digitalnih uređaja, iskaza svjedoka, kao i informacija dobijenih od povjerljivih izvora.

Istražitelji provjeravaju sumnje na trgovinu drogom, njenu nabavku, posjedovanje i konzumiranje, kao i moguća krivična djela povezana sa prostitucijom.

Za sada nije poznato koje se konkretne sumnje odnose na Deniz Čakir, budući da tužilaštvo nije javno iznijelo detalje o njenoj mogućoj ulozi u slučaju.

Proslavila se ulogom Šah Sultanije

Deniz Čakir rođena je u Ankari, a televizijsku karijeru započela je 2004. godine. Veliku popularnost u Turskoj stekla je zahvaljujući ulozi Ferhunde u seriji „Kad lišće pada“, koja joj je otvorila vrata brojnih novih projekata.

Godine 2013. pridružila se glumačkoj ekipi istorijske serije „Sulejman Veličanstveni“, u kojoj je tumačila Šah Sultaniju, sestru sultana Sulejmana. Upravo joj je ta uloga donijela međunarodnu prepoznatljivost, a serija je ostvarila veliki uspjeh i među gledaocima u Srbiji i regionu.

Nakon toga nastavila je da gradi karijeru u turskim televizijskim serijama, pozorištu i sinhronizaciji.

(B92)