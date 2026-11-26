Ivana je nedavno otvorila profil na Instagramu, a sada je sa pratiocima podijelila podelila porodičnu fotografiju uz emotivnu poruku.

"Iako nisi sa nama, zauvijek ćemo biti zajedno. Jer postoje ljubavi koje ni vrijeme, ni daljina, ni život ne mogu da razdvoje. Ti si naš zauvijek", napisala je Ivana Lazić.

Podsjetimo, Dragan Lazić stradao je u saobraćajnoj nesreći 11. marta 2026. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Ivanu i dvije kćerke.

Do nesreće je došlo kada je Dragan, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom, a o detaljima udesa nije prestajalo da se priča.

"Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice", pričao je tada izvor upoznat sa slučajem, prenosi "Telegraf".