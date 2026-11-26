Iako danas važi za jednu od najzgodnijih dama na javnoj sceni, Anastasija Ražnatović je u prošlosti vodila ozbiljnu borbu sa viškom kilograma.

Tokom tinejdžerskih dana njenu ishranu su činili hamburgeri, industrijske grickalice i gazirana pića, sve dok nije prelomila i u potpunosti promijenila način života. Rezultat te odluke bio je gubitak čak 20 kilograma, prenosi Blic.

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Govoreći o tom periodu, Anastasija Ražnatović je svojevremeno objasnila koliko je taj put bio zahtjevan.

"Proces mršavljenja je trajao dugo, dvije ili tri godine. Od tada mi je ostao strah da se ne vratim na staro. Zato čim se ugojim, odmah počnem da pazim šta jedem", rekla je Anastasija.

Da bi postigla željenu liniju, potpuno je promijenila prioritete u kuhinji:

"Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane", objasnila je.

Pored rigorozne selekcije namirnica, ključnu ulogu odigrala je i fizička aktivnost:

"Ako pojedem nešto slatko, odmah odem na trening kako bih što prije sagorjela kalorije. Ključ dobrog izgleda je definitivno u redovnom vježbanju", naglasila je.

Sa sinom stiže u Srbiju

Inače, Anastasija Ražnatović i njen suprug fudbaler Nemanja Gudelj navodno bi uskoro trebalo da doputuju u Beograd. Ovo bi ujedno bio i prvi dolazak malog Ilijana u Srbiju.

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Mali Ilijan, sin Anastasije Ražnatović i fudbalera Nemanje Gudelja, kao i unuk Cece Ražnatović, uskoro bi trebalo prvi put da doputuje u Beograd.

Dolazak u srpsku prestonicu planiran je za 19. decembar, na dan porodične krsne slave Svetog Nikole, mada postoji mogućnost da porodica stigne i ranije.

Glavni uslov za njihov dolazak jesu profesionalne obaveze Nemanje Gudelja, čiji fudbalski raspored diktira porodične planove. Ukoliko mu sportske obaveze to dozvole, Anastasija će sa suprugom i sinom praznične dane provesti u Beogradu na porodičnom okupljanju, prenio je nedavno "Kurir".