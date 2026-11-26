Аутор:АТВ редакција
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Од немирних ноћи проведених у хладној спаваћој соби до буђења праћеног неуобичајеним осјећајем умора и поспаности, хладнији мјесеци доносе посебне изазове када је ријеч о квалитетном сну.
Доктор Дејвид Гарли, љекар опште праксе и директор клинике "Тхе Беттер Слееп Цлиниц", објашњава како хладно вријеме и промијењене дневне активности могу значајно да утичу на спавање током овог периода године.
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"Када из фазе будности прелазите у фазу сна у оквиру циркадијалног ритма, тај прелаз прати пад унутрашње тјелесне температуре за око 0,5 до 1,5 степени Целзијуса. Зато, ако вам је веома вруће, можете имати потешкоћа да пређете у фазу сна, због чега многи људи тешко спавају током љета", каже он.
Међутим, док прегријавање може да омета сан, проблем може да представља и превише хладна просторија.
"Желите да вам спаваћа соба буде прохладна. Идеална температура разликује се од особе до особе. Не желите да вам соба буде ледено хладна, али свакако је корисно да буде на нешто нижој температури", каже доктор Гарли.
"Ако је заиста хладно, ваше тијело ће бити усредсређено на одржавање тјелесне температуре умјесто на прелазак у стање сна. На примјер, ако дрхтите у кревету, тешко да ћете успјети да заспите. У таквој ситуацији потребно је да пронађете начин да мало загријете просторију", објашњава доктор Гарли.
"Људи често размишљају само о броју сати које су провели спавајући, али је важно обратити пажњу и на то да ли успијевају да достигну дубоке фазе сна", наводи доктор Гарли.
"Ако током спавања долази до онога што називамо кратким буђењима, на примјер због изразите или изненадне хладноће, она не морају увијек потпуно да вас разбуде, али могу да вас пребаце у плиће фазе сна, које мање доприносе одмору.
Зато, ако се тијело усредсреди на одржавање тјелесне температуре, можете имати плићи сан или се чак потпуно пробудити."
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То се, на примјер, често дешава током камповања.
"Кампери често примјећују да се буде око три сата ујутру, када температура нагло падне, и да им је тада изузетно хладно - каже доктор Гарли.
"Ако имате упаљене дисајне путеве, цури вам нос, кашљете и боли вас грло, вјероватно ћете теже успијевати да заспите", додаје доктор Гарли.
Осим тога, ови симптоми могу да повећају вјероватноћу хркања.
"Многи људи примјећују да хрчу само када су прехлађени или имају поленску грозницу. Ако су вам дисајни путеви нешто више отечени и сужени, већа је вјероватноћа да ћете хркати", објашњава Гарли.
Обична прехлада може да погорша и симптоме поремећаја спавања, попут опструктивне апнеје у сну.
"Апнеја у сну је поремећај повезан са хркањем, при којем се горњи дисајни путеви током спавања више пута затварају, због чега долази до прекида дисања и веома испрекиданог сна", истиче љекар и додаје:
"Ако већ имате предиспозицију за опструктивну апнеју у сну, а затим се прехладите, могуће је да се развије клинички значајна опструктивна апнеја, праћена веома испрекиданим сном лошег квалитета. "
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Промјена годишњег доба и зимски временски услови често утичу на свакодневне навике људи, што се посредно одражава и на квалитет сна.
"Краћи и тамнији дани значе да људи често ређе излазе и друже се, престају да вјежбају и не проводе довољно времена на дневном светлу. Сви ови фактори веома су важни за одржавање квалитетног сна", каже доктор Гарли.
(РТС)
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