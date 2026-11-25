Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Труднице, особе старије од 60 година, људи са ослабљеним имуносистемом, као и они који имају постојећа здравствена стања попут срчаних болести или дијабетеса, могу бити изложени нарочито високом ризику од компликација изазваних коронавирусом.
Зато Параде.цом наводи најчешће симптоме ковида-19 на које, према савјетима стручњака за инфективне болести, епидемиолога и других медицинских експерата, треба обратити пажњу у новембру 2026. године.
Фудбал
Преминуо бивши репрезентативац Шведске (38)
Када је ријеч о симптомима ковида-19, у новембру 2026. године суочавамо се са углавном истом ситуацијом као и раније.
Др Ернесто Санс, љекар и медицински директор установе Баптист Хеалтх Ургент Царе, за магазин Параде каже:
"Најчешћи симптоми су бол у грлу, кашаљ, запушен нос, цурење из носа, умор, главобоља и болови у тијелу. Код појединих пацијената јављају се и повишена тјелесна температура, дрхтавица или гастроинтестинални симптоми, попут мучнине и дијареје. Губитак чула укуса или мириса и даље може да се појави, али није неопходан да би се поставила дијагноза ковида.
"На основу самих симптома може бити тешко разликовати ковид-19, грип и обичну прехладу. Све три болести захватају дисајне путеве и могу изазвати сличне симптоме", каже др Кристина Бејкер, докторка медицине, руководилац медицинских и научних послова за област инфективних болести и брзе дијагностике у компанији Абботт Лабораториес.
Једна од разлика односи се на вријеме појаве симптома.
Здравље
Нутриционисти тврде: Ова три доручка су лоша за здравље цријева
"Симптоми грипа често наступају изненада, док се симптоми ковида-19 могу развијати постепеније након излагања вирусу. Ипак, тежина симптома и брзина њиховог настанка нису увијек поуздани показатељи. Када ковид, грип и обична прехлада истовремено циркулишу, на основу симптома можемо сазнати само ограничену количину информација. Тестирање је често једини начин да са сигурношћу утврдимо шта је изазвало болест.
Са тим се слаже и др Весли Лонг, доктор медицине и наука, специјалиста за инфективне болести и руководилац одјељења за дијагностичку микробиологију у здравственом центру Хоустон Метходист.
"Симптоми могу бити веома слични онима који прате обичну прехладу или грип. Једини поуздан начин да сазнате од чега болујете јесте да урадите тест. То може бити корисно јер се за лечење ковида и грипа користе различити лијекови.
На клиничком нивоу не тестирамо појединачне сојеве вируса, али у сваком тренутку обично циркулише више различитих сојева ковида, који су повезани са сличним скупом симптома. Кашаљ, повишена тјелесна температура и бол у грлу углавном су најчешћи симптоми које примјећујемо, али ковид-19 може изазвати и запушеност носа, умор, губитак чула укуса или мириса, болове у мишићима, главобољу, као и гастроинтестиналне тегобе попут дијареје или повраћања - каже др Роберт Бирнбаум, доктор остеопатске медицине (ДО), специјалиста ургентне медицине и главни медицински директор установе WеллНоw Ургент Царе.
Друштво
Обавезно урадите једну ствар: Славимо великог свеца
Љекари истичу да трајање симптома ковида-19 варира од особе до особе, али и од једне инфекције до друге.
"Већина људи ће се осјећати боље у року од неколико недјеља, али у појединим случајевима опоравак може трајати дуже, нарочито ако је болест била тешка или ако особа развије стање познато као дуги ковид", каже др Нил Вора, доктор медицине, извршни директор организације Preventing Pandemics at the Source Coalition и некадашњи епидемиолог америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
"Отежано дисање или недостатак ваздуха, као и упоран бол или притисак у грудима јасни су знаци да је потребно потражити медицинску помоћ", упозорава др Тајлер Смит, магистар и доктор наука, статистички епидемиолог и професор на National University.
Бања Лука
Више бањалучких улица остаје без струје
"Поред тога, неуобичајено понашање, попут изражене конфузије, као и физички знаци као што су плавичаста или изразито блиједа кожа, нокти или усне, могу указивати на недостатак кисеоника у крви или поремећај циркулације."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
5 ч0
Здравље
21 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму