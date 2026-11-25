Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог Јована Милостивог.
Свети Јован Милостиви рођен је на Кипру у кнежевској породици и од дјетињства је васпитаван као хришћанин.
Имао је породицу, али су му рано умрли и жена и дјеца и он је остао сам.
Чувен је због милосрђа и благочешћа. Јован је изабран за патријарха александријског у вријеме цара Иларија и управљао је Црквом десет година као истински пастир и чувао је од незнабожаца и јеретика.
Био је узор кроткости, милосрђа и човекољубља и говорио је: "Ако желиш благородства, не тражи га у крви него у добродетељи, јер је то право благородство".
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Његово милосрђе и доброта били су главна одлика његове личности, па је мислио да Бог не може послушати њега ако он не послуша и не помогне убогима и невољницима.
Забиљежено је и да се једном патријарх Јован сјетио ријечи Христове: “ако принесеш дар свој к олтару и онде се опоменеш да брат твој има нешто на те”, те се онда сјетио и да један од клирика ту у цркви има злу вољу на њега. “Он брзо остави свете дарове, приђе томе клирику, паде му пред ноге и замоли за опроштај. И тек када се измири с тим човјеком, врати се ка жртвенику”.
Једном опет, идући цркви светог Кира и Јована догоди се да га срете нека биједна удовица и поче да му говори о биједи својој. Пратиоци патријархови осјетише досаду од дуга жалбовања женина, па ће рећи владици, да пожури у цркву на службу, и послије службе може чути ту жену. Одговори им св. Јован: "А како ће сад Бог мене послушати, ако ја њу не послушам?" И не хтје се кренути с места док не чу удовичину жалбу до краја.
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Када су Персијанци кренули на Мисир патријарх је отпловио на Кипар, али се уз пут разболио и у свом родном мјесту на Кипру преминуо 620. године. Његове мошти пренијете су најпре у Цариград, потом у Будимпешту и најзад у Пресбург.
Јована Милостивог обиљежавају све хришћанске цркве и сматрају га свецем доброте. Због тога се вјерује да на данашњи дан треба да будете милостиви према сваком ко вам затражи помоћ. Уколико сте са неким у свађи, или љути на некога ко вам је учинио нажао, опростите. Вјерује се да ко опрости, вратиће му се вишеструко, преноси Информер.
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