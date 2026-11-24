Аутор:АТВ редакција
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Систем „Пронађи ме“ активиран је вечерас након што је у понедјељак око 11 часова нестала четрнаестогодишња дјевојчица Божица Ајети у Обреновцу.
Дана 23. новембра 2026. године, око 11.00 часова, у Обреновцу, из Основне школе „Јован Јовановић Змај“, у непознатом правцу удаљила се Ајети Божица, старости 14 година.
Божица је висока око 160 центиметара, мршаве тјелесне грађе, смеђих очију, дуге црне косе и свјетлије пути. На себи је имала сиву јакну, црну дуксерицу, црне хеланке и патике бордо боје.
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