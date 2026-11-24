Аутор:АТВ редакција
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Послије дуге болести, у 88. години преминуо је Ненад Неша Ристић, југословенски и српски телевизијски новинар и некадашњи генерални директор Радио-телевизије Србије.
Тужну вијест потврдила је његова супруга Нада Благојевић Ристић.
Сахрана ће бити обављена у кругу породице, преноси РТС.
Ненад Ристић био је телевизијски новинар, уредник и директор Телевизије Београд. Дипломирао је историју умјетности 1969. године, када је започео новинарску каријеру.
У Таковској 10 провео је период од 1972. до 2003. године, оставивши значајан траг у југословенском и српском телевизијском новинарству.
Остаће упамћен по препознатљивом стилу у информативном програму, а популарност је стекао уређујући Трећи дневник и Београдску хронику током осамдесетих година, у које је увео неформалан и духовит приступ.
Дужност генералног директора Радио-телевизије Србије преузео је након петооктобарских промјена и обављао је од 2000. до 2001. године.
Након одласка у пензију објавио је књигу сјећања „Зум у чело“, у којој је документарно и са дозом хумора описао деценије рада на телевизији.
Удружење новинара Србије додијелило му је 2022. године награду за животно дјело за укупан допринос телевизијском новинарству, документаристици и путописном стваралаштву.
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