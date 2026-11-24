Аутор:АТВ редакција
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Након пуцњаве у Првој техничкој школи у Крагујевцу, у овој образовној установи одржан је хитан састанак запослених са представницима Тима за кризне догађаје, који чине представници Министарства просвјете, крагујевачких здравствених установа и Министарства унутрашњих послова (МУП).
Како је саопштило Министарство просвјете, састанак је одржан са циљем пружања подршке запосленима и давања јасних смјерница за поступање у наредном периоду.
Радом тима и цјелокупном међусекторском подршком координисаће представници Министарства просвјете задужени за превенцију и заштиту од насиља. На састанку је донесена одлука да се настава од сутра одвија у измијењеном режиму, са фокусом на пружање неопходне подршке ђацима и наставном кадру. У просторијама школе биће организована психосоцијална подршка за све ученике, запослене и родитеље којима је помоћ потребна, а на располагању ће им бити стручњаци из педагошко-психолошке службе.
Родитељи и ученици ће о детаљном плану активности за наредне дане бити благовремено обавијештени.
Из Министарства наглашавају да ће у наредним данима бити појачано дежурство полиције у самој школи и њеном непосредном окружењу, уз поруку да школа интензивно сарађује са свим надлежним институцијама и предузима све мјере како би се осигурало безбједно окружење за све ученике и запослене.
(Телеграф.рс)
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