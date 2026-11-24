Аутор:АТВ редакција
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду полиција је данас ухапсила Павла Бихалија (44), политичког активисту и вођу покрета "Левијатан", јавља Танјуг.
Разлог хапшења, према сазнањима Танјуга, јесте сумња да је злоупотребио за личне потребе више од 22 милиона динара, који износ је на име финансирања изборне кампање за парламентарне и градске изборе у Београду 2022. године исплаћен из Републичког и градског буџета коалицији Руски мањински савез.
Умјесто да врати новац који није потрошен у кампањи, Бихали је, како се сумња, новац подигао и задржао за себе, а на штету Републичког и градског буџета.
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