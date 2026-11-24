Аутор:АТВ редакција
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Миша, пацифички морж који живи у Приморском акваријуму, напунио је данас 15 година, а за рођендан је добио масажу, торту и лизалицу.
Слављеника је масирало пет људи, односно десет руку одједном, преносе "Вести".
Један од дресера објаснио је да у природи моржеви сисају дно и да се зато Миша игра за лизалом и до 20 минута.
Миша је још млад, јер моржеви живе и до 50 година, а његов рођендан поклопио се и са Свјетским даном моржва.
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