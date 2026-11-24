Аутор:Весна Азић
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Хрватска би од Вуковара могла да покуша да направи нову Сребреницу. Србији већ испоручују рачун за наставак европског пута, тако Саво Штрбац тумачи иницијативу четворице хрватских европарламентараца.
У приједлогу резолуције, каже, није спорно само оно што пише, него и оно што је изостављено. Прије свега, страдање Срба.
„Према Веритасовим подацима на подручју општине Вуковар те 91. године страдало је више од пет стотина домаћих Срба. То су и цивили и они припадници Територијалне одбране, а у самом граду, Вуковару, више од 350. Можда хоће да од Вуковара направе Сребреницу и да ето тако пошаљу поруку шта чека Србију на путу за ЕУ", каже Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра "Веритас".
Срби су, сјећа се Крста Жарковић, страдали и прије почетка оружаних сукоба у Вуковару. Присјећа се одвођења цивила из кућа и са радних мјеста, застрашивања и насиља. Злочин у Вуковару није се десио због агресивности Срба, него због понашања Томислава Мерчепа, тадашњег секретара Народне одбране Вуковара и његове групе људи. Ни о том периоду, каже Жарковић, хрватски европарламентарци не говоре.
,,Потпуно је јасно да је Томислав Мерчеп тих 90-тих након страначких избора у Хрватској, када је дошао на власт. Био је један класични терориста над Србима у Вуковару гдје је одводио жене, дјецу.. малтретирао мушкарцу, све док покојни Шошкоћанин није окупио пар момака и супротставио му се и спријечио даље насиље које је вођено’’, рекла је Крста Жарковић, предсједник Удружења Срба протјераних из Хрватске "Крајина" .
Србија би, према приједлогу резолуције, требало да отвори архиве и помогне у проналажењу 725 несталих. Занимљиво је да су више од половине несталих са тог списка, према евиденцији Веритаса, Срби. Зашто се исти захтјев не упућује Хрватској, пита Миодраг Линта. Неприхватљиво је, каже, што се у нацрту резолуције од Хрватске не тражи отварање ратних архива и објављивање информација о 30 познатих локација масовних и појединачних гробница у којима се налазе посмртни остаци убијених Срба.
,,Европски парламент мора да примјењује једнаке стандарде према свим жртвама и државама и не смије дозволити да четворица хрватских посланика злоупотребљавају ову значајну институцију Европске уније за промовисање једностраног и неистинитог тумачења историјских догађаја и прећуткивање страдања српских цивила и злочина над њима ‘’, навео је Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона.
Захтјеви из Стразбура неће проћи без одговора, став је Студентске листе, која је однијела побједу на недавним изборима у Србији. Траже да се, осим о хрватским, говори и о српским жртвама, да се не заобилазе „Бљесак" и „Олуја" и да се одговорност за злочине не приписује цијелом народу. Апсурдно је и да хрватски европарламентарци у Стразбуру траже кажњавање ратних злочинаца, а у Београду се поново пролонгира суђење хрватским пилотима оптуженим за нападе на избјегличке колоне током „Олује". Породице страдалих на Петровачкој цести на правду чекају дуже од три деценије. На наредно рочиште чекаће још два мјесеца.
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