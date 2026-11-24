Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић прославио је крсну славу Аранђеловдан у кругу породице, а на друштвеним мрежама појавио се и досад необјављени видео-снимак са породичног окупљања одржаног у једном ресторану.
Како преноси магазин „Азра“, снимак је објавила пјевачица Милена Лазаревић Поповић, а на њему се види како чланови породице Ђоковић заједно с њом пјевају пјесму „Видовдан“.
Новак је на снимку у загрљају с оцем Срђаном и мајком Дијаном. Породица је била одлично расположена, а у једном тренутку пјесми су се придружили и његови родитељи.
Иако су се раније на друштвеним мрежама појавиле фотографије са прославе, ово је први пут да је објављен и видео-снимак који открива дио атмосфере са породичног славља.
Милена Лазаревић Поповић уз снимак је објавила и поруку у којој је истакла колико јој значи што је била дио овог окупљања.
„Огромна је част и задовољство бити дио прославе породице Ђоковић и пјевати најбољем свих времена уз оркестар маестра Владе Пановића“, написала је пјевачица.
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