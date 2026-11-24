Аутор:АТВ редакција
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Према важећим прописима, новорођенче може прећи границу без визе ако је држављанин земље за коју постоји безвизни режим.
Међутим, сама чињеница да дијете има пасош не значи да аутоматски може ући у сваку државу.
Пресудно је које држављанство дијете има, у коју државу путује и да ли је ријеч о краткотрајном путовању или повратку у државу у којој породица живи.
Ако новорођенче посједује важећи биометријски пасош БиХ, за улазак у Хрватску није му потребна виза за краткотрајни боравак.
Исто правило важи за одрасле држављане БиХ. Дозвољени боравак износи највише 90 дана у било којем периоду од 180 дана на подручју Шенгена.
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То значи да родитељи чије дијете има биометријски пасош БиХ могу с њим путовати у Хрватску без претходног прибављања краткорочне визе, под условом да су испуњени остали прописани услови за улазак.
Уколико новорођенче има хрватско држављанство и важећи хрватски пасош, за улазак у БиХ такође није потребна виза. Дијете које има држављанство БиХ може се вратити у своју државу с важећим пасошем БиХ без прибављања визе.
Ситуација је другачија ако новорођенче има пасош неке треће државе чијим држављанима за улазак у Хрватску или Босну и Херцеговину треба виза.
У том случају потребно је провјерити визни режим за конкретно држављанство. Дијете није аутоматски ослобођено обавезе посједовања визе само зато што путује с родитељима који имају важеће визе или дозволе боравка.
Посебну пажњу требају обратити породице које живе у Њемачкој, Аустрији, Словенији или другој земљи Шенгена, а новорођенчету су већ извадиле пасош, док још чекају издавање његове боравишне дозволе или визе.
Наиме, виза за улазак и дозвола боравка нису исти документ. Ако дијете има биометријски пасош БиХ, може користити безвизни режим за краткотрајни улазак у Шенген.
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Међутим, тај режим не даје аутоматски право на дуготрајан боравак у Њемачкој, Аустрији или Словенији.
Ако је дјетету у некој од тих држава већ поднесен захтјев за боравишну дозволу, родитељи требају провјерити може ли дијете напустити ту државу и након посјете БиХ поново ући.
Сама потврда да је захтјев за боравак предан не представља аутоматски важећу боравишну дозволу за прелазак вањске шенгенске границе.
То је посебно важно када је новорођенче рођено у иностранству и још није завршена процедура регулисања његовог боравишног статуса.
Што се тиче саме граничне контроле, свако новорођенче мора имати властиту одговарајућу путну исправу. Родни лист не може замијенити пасош приликом преласка границе између Хрватске и БиХ.
Ако дијете путује с једним или оба родитеља, према правилима Граничне полиције БиХ, за држављанина БиХ млађег од 14 година није потребна посебна овјерена сагласност другог родитеља, под условом да не постоје судске или друге законске забране путовања.
Међутим, ако дијете млађе од 14 година, које је држављанин БиХ, путује с особом која није његов родитељ или законски заступник, потребна је прописана овјерена сагласност родитеља или законског заступника.
Хрватска гранична полиција такође проводи посебне провјере када су у питању малољетници. Полицијски службеници могу затражити додатна појашњења о родитељском односу и околностима путовања. Због тога је препоручљиво уз дјететов пасош понијети и родни лист, нарочито ако дијете и родитељ немају исто презиме.
Родитељи требају знати и да се на хрватској граници примјењује европски систем евидентирања улазака и излазака ЕЕС. Он се односи и на новорођенчад која као држављани трећих земаља путују ради краткотрајног боравка и подлијежу том систему.
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Дјеци млађој од 12 година не узимају се отисци прстију, али се за потребе ЕЕС-а може узети фотографија лица, без обзира на њихову доб. Систем биљежи податке о уласку и изласку те омогућава контролу трајања дозвољеног боравка.
Према службеним информацијама Европске уније доступним у новембру 2026. године, систем ЕТИАС још није почео с радом и захтјеви за одобрење путовања тренутно се не подносе.
Ако дијете има биометријски пасош БиХ, за краткотрајни улазак у Хрватску виза му није потребна. Ако, међутим, чека документ којим треба регулисати дуготрајан боравак у другој европској држави, родитељи би прије путовања требали провјерити његов статус код надлежне канцеларије за странце и граничне полиције државе у коју се враћају, преноси ГПМаљевац.
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