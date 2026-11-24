Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је тренутно једино рационално рјешење стављање ван снаге одлуке крњег Уставног суда БиХ и истакао да се треба вратити на изворни Дејтонски споразум уколико се жели будућност БиХ.
Кошарац је указао да је Дејтонски споразум мијењан интервенцијама високих представника, које су довеле до политичке конфузије и одузимања права Републике Српске, загарантованих Дејтонским споразумом.
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"Примарно је да се те одлуке ставе ван снаге ако желимо да развијамо суверенитет да домаћи политичари доносе одлуке", рекао је Кошарац новинарима у Сарајеву.
Према његовим ријечима, осим стављања ван снаге ових одлука, потребно је донијети закон о Уставном суду БиХ без међународних судија у њему.
Одговарајући на питање да ли ће наредне четири године на нивоу БиХ бити године блокада, Кошарац је рекао да неће бити блокада уколико се буде поштовала изборна воља грађана.
"Али нећемо да се правимо наивни да се ништа не дешава. Опрезни смо и знамо шта су намјере патолошких структура у бошњачкој политичкој структури", навео је Кошарац.
Он је одбацио наратив да је блокада када се неко не слаже са нечим или има другачије политичке ставове.
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"Изражавање политичке воље у институцијама кроз систем одлучивања не значи блокаде", нагласио је Кошарац.
Говорећи о формирању власти на нивоу БиХ, Кошарац је навео да изборни побједници требају бити дио власти на нивоу БиХ, преноси Срна.
"Разговори нису вођени, имамо наше платформе и видјећемо да ли се можемо усагласити", указао је Кошарац.
Сједница Савјета министара заказана за данас није одржана због тога што министри из Републике Српске нису подржали дневни ред сједнице.
Крњи Уставни суда БиХ оспорио је раније одлуке српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и Народне скупштине Републике Српске о штетности по витални интерес Српске одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ која је донесена без консензуса.
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