Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ овјерила је данас шест кандидатских листа на којима је укупно 12 кандидата за делегате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске.
На сједници је наведено да је ЦИК, провјерама листа и кандидата, утврдио да сви предложени кандидати испуњавају услове за избор.
Овјерене су листе Дениса Пијетловића са два кандидата, листа ПСС са три кандидата, листа Маре Грануле са два кандидата, листа Милана Петровића са једним кандидатом, те листе Срђана Мазалице и Невене Тодоровић са по два кандидата.
Овјерене су и листе кантоналних скупштина из три кантона у Федерацији БиХ за избор делегата у федерални Дом народа.
ЦИК је на данашњој сједници додијелио мандат Иванки Барић у Дому народа Парламентарне скупштине, након што је Маринко Чавара одбио мандат који му је додијељен, као и Стефану Игњатовићу, који ће замијенити Тамару Евђић која је такође одбила мандат.
Мандат у Дому народа додијељен је и Елвиру Карабајићу након што је Мирнес Гушић одбио додијељени мандат.
У Скупштини града Бањалука Драгана Милановића замијениће Владимир Грујић, док ће Вељка Боровину у Скупштини града Источно Сарајево замијенити Слободан Амовић.
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