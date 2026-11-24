Аутор:АТВ редакција
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Млади пољопривредници из ФБиХ најавили су за данас протест испред федералне Владе у Сарајеву због неизвјесности у вези са додјелом средстава за развој пољопривреде.
Пољопривредници су у четвртак, 19. новембра дошли у Сарајево како би од надлежних добили информације о резултатима јавног позива за подршку инвестицијама, али представници Владе нису прихватили њихов захтјев за састанак због чега је најављен протест.
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Траже објаву резултата јавног позива за додјелу средстава из програма подршке покретању и развоју пољопривредне производње и објашњење наводног смањења планиране подршке са 10 милиона на милион КМ, преноси Срна.
Упозорили су да би изостанак помоћи могао угрозити њихове инвестиције и додатно подстаћи одлазак младих породица.
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