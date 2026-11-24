Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полиција Сјеверне Македоније саопштила је да је ухапсила 50-годишњег затворског полицајца у моменту када је испред затвора у Струмици, у којем ради, покушао да прода кокаин једној особи.
"У близини затвора у Струмици полицајци из Полицијске управе 'Струмица' ухапсили су Р. С. Он је, на свом радном мјесту као затворски полицајац, покушао да прода кокаин другој особи испред затвора у Струмици, при чему су код њега пронађена три пакета кокаина", пише у саопштењу.
БиХ
Ништа од сједнице Савјета министара: Министри из Српске против дневног реда
Након тога је, додаје се, у претресима у дому оптуженог и у службеним просторијама које користи у затвору, пронађено неколико пакета кокаина, пакет марихуане и дигитална вага.
"Приликом претреса службеног ормарића који је користио оптужени, пронађени су меци за пиштољ, чија је количина била већа од оне за коју је он био одговоран као затворски полицајац. Истовремено, приликом претреса пронађен је и новчаник, који потиче од крађе пријављене 21. новембра 2026. године", пише у полцијском саопштењу.
Истиче се да је јавни тужилац је обавијештен о свим предузетим мјерама и да је након подношења кривичне пријаве ухапшени затворски полицајац изведен пред надлежног судију, који му је одредио притвор од 30 дана.
Србија
МУП објавио нове детаље: Након пуцњаве у школи ухапшени отац и син
Основном јавном тужилаштву у Струмици протов затворског полицајца Р.С. (50) поднијете су кривична пријава због постојања основа сумње да је починио кривична дјела "неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, психотропних супстанци и прекурсора" и "неовлаштена производња, држање, посредовање и трговина оружјем и експлозивом".
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму