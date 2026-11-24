Аутор:АТВ редакција
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Недјељу дана након што је мајка четворо дјеце из Тексаса убијена хицем из ватреног оружја у свом аутомобилу, на дан свог рођендана, свега неколико сати након што је затражила развод од супруга, полиција је саопштила да је ухапсила њеног дјевера у вези са њеном смрћу!
У недјељу, 22. новембра, 29-годишњи Хуан Гонзалес-Ордуна приведен је и оптужен за убиство Стефани Гонзалес (35), потврдила је полицијска управа Даласа.
Хуанов син, Хосе Антонио Самудио Гонзалес, осумњичен да је пуцао у жртву, и даље је у бјекству. У недјељу, 15. новембра, око 21,14 часова, полиција Даласа реаговала је на дојаву о пуцњави на источној страни ауто-пута Ц. Ф. Хоун, у близини блока 5500.
Према изјави под заклетвом о основама за хапшење, Гонзалес се враћала кући када је друго возило ударило у њен аутомобил на ауто-путу. Тог дана јој је био рођендан.
Након што се зауставила поред пута како би пријавила саобраћајну незгоду, током позива хитној служби 911 могло се чути како вришти у тренутку када су одјекнули пуцњи, наводи се у документу.
Припадници хитних служби превезли су је у локалну болницу, гдје је касније проглашена мртвом. Према наводима из изјаве, снимак са оближње саобраћајне камере приказао је црни "Форд Мустанг" како бјежи са места догађаја.
Истражитељи су касније пронашли возило на паркингу једног стамбеног комплекса у Алену, гдје им је свједок рекао да су његов стриц Хуан Гонзалес-Ордуна и рођак Хосе Гонзалес тражили да позајме аутомобил, наводе надлежни органи.
Када су вратили аутомобил, наводно су му рекли да су га оштетили тако што су случајно ударили у стуб, наводи се у изјави.
Mom of 4 Was Driving Home on Her Birthday When She Was Fatally Shot. Now Brother-in-Law Is Charged https://t.co/4gv6VpDqcY— People (@people) November 23, 2026
Када су истражитељи разговарали са пријатељима Гонзалесове, они су тврдили да је она започела везу са једним колегом са посла и да је планирала да се разведе од супруга Луиса Гонзалеса, извијестио је ЦБС Њуз, позивајући се на изјаву под заклетвом, преноси "Телеграф".
На дан убиства, она је наводно рекла мужу да жели развод и њих двоје су се посвађали. Истражитељи су рекли, према изјави под заклетвом, да вјерују да су Хуан Гонзалез-Ордуна и Хосе Гонзалез позајмили аутомобил свједока, скинули регистарске таблице и ударили аутомобил Стефани Гонзалез како би је натјерали да стане.
Након што се зауставила, снимци са видео надзора показали су их како се заустављају испред ње и блокирају је, наводи се у изјави. Хуан Гонзалез-Ордуна је возио Мустанг, саопштиле су власти. Луис тренутно није осумњичени.
Гонзалез је мајка четворо дјеце, укључујући дијете млађе од годину дана.
"Збуњена сам, повријеђена сам и бринем се за њу... њене бебе код куће", рекла је Гонзалезова пријатељица Емили, према медијима.
"Знам колико их је вољела", закључила је
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