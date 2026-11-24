Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да је крњи Уставни суд БиХ узроковао актуелну кризу у БиХ.
"Не постоји ниједан уставни суд као што је Уставни суд у назови земљи која се зове БиХ", рекао је Амиџић новинарима у Сарајеву и истакао да функционисање крњег Уставног суда на овакав начин не иде у корист ни том суду, као ни било коме ко живи у Републици Српској или у Федерацији БиХ (ФБиХ).
Амиџић је као примјер поступања Уставног суда, који треба да тумачи Устав, навео да је подзаконским актом прописао да судија у овом суду може имати и више од 70 година, чиме је тај подзаконски акт постао старији од Устава, што је немогуће, преноси "Срна".
Говорећи о томе да је заједно са министром спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташом Кошарцем гласао против дневног реда сједнице Савјета министара, због чега сједница није одржана, Амиџић је истакао да нису дјеца да би неко њима могао да се игра.
"Ми нисмо неко ко ће учествовати у раду Савјета министара БиХ која очигледно не постоји. Ја прихватам да нас двојица будемо министри у Савјету министара БиХ уколико она постоји, али ако нешто не постоји, онда не видим ни разлог зашто у томе да учествујемо", рекао је Амиџић и упитао смију ли њих двојица послати политичку поруку и заузети политички став.
Према његовим ријечима, неко ко жели да настави процес разградње БиХ, што су радиле неке претходне судије у Уставном суду, наставио је то да ради одлично, можда још бржим темпом.
"Ако неко мисли да ће на такав начин донијети штету српском народу и људима који живе у Републици Српској, могу вас само подсјетити да су октобраски избори показали највећу хомогенизацију српског корпуса до сада, која је манифестована кроз побједу предсједника Републике Саве Минића и српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, и политичке партије којој припадамо колега Кошарац и ја, а која у овом моменту броји 35 посланика", нагласио је Амиџић.
Према његовим ријечима, када се прича о лидеру СНСД-а Милораду Додику говори се о политикама српског народа.
"Позивам све на разум и мислим да је ово једна штета не само за нас, већ да је то штета и за хрватски и за бошњачки народ, јер је ово одлука која не иде у корист никоме", закључио је Амиџић.
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