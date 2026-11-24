Аутор:АТВ редакција
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Послије бројних спекулација, коначно је познато колико ће Бастијан Швајнштајгер морати да издваја за издржавање тројице синова које је добио у браку са Аном Ивановић.
Према писању њемачких медија, суд на Мајорци донио је привремену одлуку према којој ће некадашњи њемачки репрезентативац за сваког сина мјесечно плаћати по 15.000 евра. Када се све сабере, његова мјесечна обавеза износи чак 45.000 евра, односно 540.000 евра годишње.
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Приликом доношења одлуке суд је узео у обзир Швајнштајгерова примања, али и животни стандард на који су дјеца навикла. У обзир су урачунати и високи трошкови њиховог свакодневног живота, укључујући исхрану, као и ангажовање кувара, дадиља, спремачица и баштована.
Ана Ивановић задржала је старатељство над дјецом, као и кућу на Мајорци, коју је купила још прије брака са некадашњим фудбалером.
Иако је професионалну каријеру завршио 2019. године, Швајнштајгер нема разлога за бригу када је ријеч о финансијама. Један од главних извора прихода данас му је ангажман на њемачкој телевизији АРД, гдје од 2020. године ради као стручни фудбалски консултант.
Његов уговор важи најмање до 2027. године, а према доступним процјенама, за једно телевизијско појављивање може да заради између 10.000 и 25.000 евра. Уз то, приходује и од спонзорских сарадњи, међу којима се издваја велика кампања за познати ланац брзе хране поводом Свјетског првенства 2026. године.
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Ипак, највећи дио богатства, које се незванично процјењује на између 60 и 70 милиона евра, стекао је током блиставе фудбалске каријере.
(Курир)
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