Аутор:АТВ редакција
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Мирко Гаврић, који годинама гради музичку каријеру, публици је остао упамћен и по учешћу у популарном ријалити програму „Задруга“.
Ипак, домаћа јавност памти и драматичну сцену са његовог гостовања на телевизији „Пинк“, када се пјевач изненада срушио усред студија и пао у несвијест пред камерама.
Након завршетка ријалитија, Гаврићу је позлило током емисије „Народ пита“, која се емитовала уживо. Пјевач се изненада онесвијестио, због чега је програм прекинут како би му била указана помоћ. Убрзо је дошао себи, али је овај догађај забринуо гледаоце.
Подсјетимо, Мирко је имао веома буран развод од колегинице Драгане Ракчевић, коју је оптужио за превару.
- Прошла година за мене је била потпуни пакао. Драгану више не желим да видим и нас двоје нисмо у контакту. Драгана је била особа којој сам слијепо вјеровао. Дао бих јој бубрег, срце, све што јој је требало, а она ме је издала на најокрутнији начин. Забила ми је нож у леђа. Варала ме је - рекао је Мирко својевремено за „Ало“.
Мирко је недавно истакао да га нервира лицемјерство међу његовим колегама са естраде.
- Што волим ове естрадне душебрижнике. Пеглају се са пола естраде, али јавно се увијек изјашњавају по принципу Светог Тројства. Као: „Мени је превара фуј, то је неморално“. Изговоре то, а исту ноћ повуку црту у туђем кревету. Не глумите морал - написао је тада на Инстаграму.
(Курир)
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