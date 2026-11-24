Аутор:АТВ редакција
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Техеран је данас поновио свој став да неће бити нових разговора са Америком за окончање сукоба уколико не буду испуњени раније изнесени услови Ирана.
Иранса морнарица саопштила је нешто раније да су се запалила три нафтна танкера која су наишла на мине у Ормуском заливу упркос америчком праћењу из ваздуха, преноси АП.
Главни ирански преговарач и предсједник парламента Мухамед Багер Калибаф истакао је да Техеран неће преговарати са Америком све до испуњења седам иранских услова.
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Иранске власти нису у јавности објавиле који су ти услови, али су локални медији навели да обухватају укидање санкција и поморске блокаде, те ослобађање замрзнутих средстава, пише Срна.
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