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Лијекови попут Оземпика, који се користе за лијечење дијабетеса типа 2 и регулацију тјелесне тежине, могли би имати још један повољан учинак.
Ново истраживање показало је да су мушкарци који су годину дана узимали лијекове из групе ГЛП-1 имали бољи квалитет сперме и вишу разину тестостерона, пише „Сајенс Алерт“.
Истраживање, објављено у научном часопису „Биомедицинес“, пратило је мушкарце с гојазношћу и/или дијабетесом типа 2 који су узимали семаглутид, активну супстанцу Оземпика, или лираглутид, који се налази у лијеку Виктоза. Укупно 108 испитаника завршило је једногодишње праћење.
Резултати су показали побољшање неколико важних показатеља квалитета сјемене течности. Просјечна концентрација сперматозоида повећала се са 62,9 милиона на 86,7 милиона по милилитру.
Удио сперматозоида нормалног облика порастао је са приближно 3,1 на 4,5 одсто, док се удио оних који се крећу према напријед повећао са 22,8 на 38,4 одсто.
Покретљивост и облик сперматозоида важни су показатељи њихове функције, иако сперматозоид не мора имати савршен облик да би могао да оплоди јајну ћелију.
Аутори истичу да је ријеч о једној од већих проспективних студија које су током цијеле године пратиле промјене квалитета сјемене течности код мушкараца који узимају лијекове из групе ГЛП-1.
Истраживачи су забиљежили и промјене у полним хормонима. Просјечна разина тестостерона повећала се за приближно 30 одсто, док се разина естрадиола смањила.
Једно од могућих објашњења јесте губитак тјелесне тежине. Ранија истраживања показала су да масно ткиво накупљено око унутрашњих органа може значајно да утиче на разину тестостерона, понекад чак и више од самог старења.
Међутим, у новој студији промјена индекса тјелесне масе (БМИ) није показала јасну повезаност с промјенама концентрације сперматозоида након што су истраживачи узели у обзир старост, дијабетес и друге факторе.
То не значи да губитак килограма није имао утицаја. БМИ, наиме, не показује поуздано колико особа има масног ткива око унутрашњих органа.
Истраживачи још не знају да ли побољшања произлазе искључиво из губитка тјелесне тежине и бољег метаболизма или лијекови из групе ГЛП-1 могу и директно да утичу на репродуктивни систем.
Ранија истраживања открила су функционалне рецепторе ГЛП-1 на људским сперматозоидима, док су експерименти на мишевима с гојазношћу указали на могуће заштитне ефекте ових лијекова на тестисе.
Једна од претпоставки јесте да би лијекови могли да утичу на упалне процесе и оксидативни стрес у тестисима, гдје настају сперматозоиди и производи се тестостерон. Ипак, за потврду овог механизма потребна су додатна истраживања.
Упркос резултатима, аутори упозоравају да студија не доказује да семаглутид или лираглутид директно побољшавају мушку плодност.
Истраживање није укључивало контролну групу мушкараца који нису узимали ове лијекове, а нису прикупљени ни довољно поуздани подаци о њиховој плодности прије лијечења и могућностима зачећа.
Због тога се из резултата не може закључити да ли ови лијекови повећавају вјероватноћу трудноће. Побољшање лабораторијских показатеља квалитета сјемене течности није исто што и доказано побољшање плодности.
Мање клиничко истраживање проведено у Словенији, објављено 2025. године, такође је показало побољшање облика сперматозоида и разине тестостерона код мушкараца који су узимали семаглутид.
У групи од 13 мушкараца који су примали семаглутид, удио сперматозоида нормалног облика удвостручио се током лијечења. Испитаници су имали гојазност, дијабетес типа 2 и снижену разину тестостерона.
Ипак, ни то истраживање није упоређивало семаглутид с пласебом.
Аутори новог истраживања зато наглашавају да се лијекови из групе ГЛП-1 за сада не могу препоручивати првенствено за лијечење мушке неплодности. За утврђивање њиховог стварног утицаја на могућност зачећа потребна су већа и контролисана клиничка испитивања.
(Индекс)
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