У Бањалуци данас, 25. новембар, планирана искључења електричне енергије на више локација, због радова на електромрежи.

Без струје ће од 8.00 до 12.00 часова бити дијелови насеља Радосавска и Јаруге, због развлачења нисконапонског кабла на далеководу.

Од 9.00 до 12.00 часова електричне енергије неће имати дио Улице Бањалучке и дио насеља Крчмарице, због прокреса растиња око далековода.

У периоду од 9.00 до 14.00 часова без напајања ће бити дијелови улица Живка Радишића, код броја 11, и Романијске, код броја 2, због спајања нисконапонског кабла у трафостаници.

Исти временски интервал, од 9.00 до 14.00 часова, предвиђен је и за радове на нисконапонској мрежи, због чега ће без струје бити дијелови улица Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске и Ђуре Дамјановића, као и дио насеља Мотике.