Аутор:АТВ редакција
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Бојан Којић из Српца, који је рекао да ће уколико организациони секретар СНСД-а и мандатар Игор Додик буде имао више гласова од лидера ПСС-а Драшко Станивуковића, пећи јагње у центру Бањалуке, каже да је "добио писмену сагласност" да испуни своје обећање.
"Пријатељи моји, дан је успјешан. Тако се некад поклопи. Управо сам не од Града БЛ, али од кога треба добио писмену сагласност да печем јагње у центру Бања Луке, на чему инсистирам због моје части", написао је Којић на друштвеним мрежама.
Подсјећамо, Којић је раније упитао Град Бањалука да му одреде локацију како би "реализовао обећање".
Он је Градској управи упутио захтјев за одређивање локације за печење јагњета у строгом центру града Бања Лука
"Ја, Бојан Којић из Српца, обраћам Вам се са захтјевом да ми одредите одговарајућу локацију на подручју строгог центра града Бања Лука на којој бих могао реализовати јавно обећање које сам дао 6. јула 2026. године пред цијелим свјетским аудиторијумом", навео је Којић.
Бања Лука
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Он је истакао да је том приликом јавно обећао да ће, уколико се испуне одређена предвиђања резултата парламентарних избора у Републици Српској, испећи јагње у строгом центру Бање Луке.
"Будући да сам човјек од ријечи, који држи до личног интегритета и датих обећања, сматрам својом дужношћу да исто испуним, те да својим примјером покажем да јавна ријеч и даље има тежину и значај. С тим у вези, молим Вас да ми, у складу са важећим прописима и могућностима које Градска управа има на располагању, предложите и одобрите одговарајућу локацију на којој бих могао организовати наведени догађај", истакао је Којић.
Додао је да користи ову прилику да Градску управу, као и све заинтересоване представнике Градске управе, срдачно позове да се придруже и буду драги гости на овом несвакидашњем и, како вјерује, величанственом скупу, посвећеном досљедности, части и одржавању дате ријечи.
"Имајући у виду значај благовремене организације овог догађаја, молим Вас да ми одговор на овај захтјев доставите у року од три дана од дана његовог пријема Унапријед захваљујем на разумијевању и очекујем Ваш позитиван одговор", навео је Којић у захтјеву Градској управи Бањалука.
Градска управа је потом одбила захтјев Којића, а у рјешењу Одјељења за комуналне послове наводи се да је захтјев одбијен као неоснован, јер ложење отворене ватре и припрема хране на ражњу у пјешачкој и ужој урбаној зони нису у складу са Одлуком о комуналном реду.
Бања Лука
"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Одбијен захтјев Бојана Којића
Из Градске управе образложили су да би таква активност могла изазвати дим и непријатне мирисе у зони која није предвиђена за ту намјену, али и довести до оштећења јавне површине.
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