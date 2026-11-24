Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" упозорио је на најчешће грешке у исхрани током поста, истичући да избацивање меса, млијека, млијечних производа и јаја не значи аутоматски и здравију исхрану.
Стручњаци указују да многи тада претјерују са хљебом, тјестенинама и пецивима, док занемарују махунарке и друге изворе биљних протеина, због чега оброци могу постати нутритивно неизбалансирани.
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"У периоду поста, када мијењамо начин исхране, имамо прилику да више времена и пажње посветимо избору намирница и припреми оброка. У складу са правилима поста, из исхране се изостављају месо, млијеко, млијечни производи и јаја. Ове намирнице се, најчешће, замјењују пецивима, тјестенином, кромпиром, хљебом, различитим индустријским производима и тада може да дође до неуравнотеженог енергетског уноса и неадекватног уноса хранљивих материја. Оно на шта треба да обратимо пажњу јесте да промјена начина исхране, која подразумијева изостављање намирница животињског поријекла, не значи да је исхрана и квалитетнија", наводи "Батут" и додаје:
"Квалитет исхране у вријеме поста, прије свега, зависи од тога чиме замјењујемо намирнице које су у том периоду изостављене из наше исхране.
Када из исхране искључимо протеине који су заступљени у месу, јајима, млијеку и млијечним производима, обично повећавамо унос угљених хидрата кроз хљеб, тјестенине, пецива док су махунарке, као што су пасуљ, грашак, сочиво, леблебије, боранија, као извор биљних протеина, недовољно заступљене.
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"Морамо водити рачуна и о уносу маслиновог уља и орашастих плодова као што су ораси, бадеми, љешници. Иако је њихова нутритивна вриједност велика, они имају и високу енергетску вриједност што значи да у нашој исхрани, у вријеме поста, могу бити заступљени у ограниченим количинама. Основу посне исхране чине воће и поврће. Њихово укључивање у исхрану, сада у већим количинама него што је можда уобичајено, може да учини наш јеловник у вријеме поста разноврснијим. Да бисмо дуже имали осјећај ситости и да би унос нутритивних намирница био заступљен у довољној количини, у нашу исхрану треба да буду укључени:
- У периоду поста не треба да заборавимо на важност редовних оброка. Дан увијек треба да започнемо доручком који може да чини интегрални хљеб или тост са намазом од авокада или хумуса са мало салате или овсена каша са водом или биљним млијеком са додатком сјеменки, орашастих плодова и воћа као што су јабука или бобичасто воће.
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Ручак треба да се састоји од намирница које су извор биљних протеина као што је сочиво, коме можемо додати шаргарепу, лук, парадајз, паприку или грашак у комбинацији са киноом, луком и зачинским биљем. Оброк који чини киноа уз леблебије, броколи, тиквице, шаргарепу, сјеменке бундеве и мало маслиновог уља, обезбјеђује унос биљних протеина, угљених хидрата, влакана и незасићених масних киселина. Са разносврсим салатама, уз додатак хељде, проса, киное, кус куса, можемо да завршимо дан.
Посна исхрана, уз мало труда, може да буде разноврсна и енергетски и нутритивно избалансирана.
(Курир)
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