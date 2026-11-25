Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи млади репрезентативац Шведске Кен Фагерберг преминуо је у 38. години живота.
Тужну вијест потврдили су његови родитељи за шведски медиј "Гетеборгс-Постен", наводећи да је фудбалер у понедјељак пронађен мртав у свом кревету. Околности и узрок смрти за сада нису познати јавности.
Од прерано преминулог сина опростио се и његов отац Горан Фагерберг, који је у емотивној изјави говорио о Кеновом карактеру и фудбалском таленту.
"Био је најљубазнија особа на свијету, човјек великог срца. Имао је огроман таленат и могао је да оствари много више у каријери да је у појединим тренуцима показао мало више залагања", изјавио је његов отац.
Фагерберг је пажњу фудбалске јавности привукао 2007. године наступајући за шведски Ергрyте. У друголигашком такмичењу тада је постигао 12 голова на 22 утакмице, што му је донијело трансфер у дански Мидтјyлланд.
Током боравка у Данској носио је дресове неколико клубова, међу којима су били Виборг, Хорсенс и Вендсyсел. Један од најбољих периода имао је 2011. године, када је као позајмљени играч Виборга на 13 мечева чак десет пута затресао противничку мрежу.
Након епизоде у Данској вратио се у домовину, гдје је наступао за Асyриску и Љунгскиле.
Када је ријеч о репрезентативној каријери, Фагерберг је шест пута играо за селекцију Шведске до 19 година и постигао четири гола, док је за младу репрезентацију до 21 године забиљежио један наступ.
Његова смрт представља тужну вијест за шведски фудбал, а породица, пријатељи и некадашњи саиграчи опраштају се од фудбалера чији је таленат својевремено обећавао много.
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