Аутор:АТВ редакција
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Многи ће рећи Аталанта је најбоља екипа које је икада гостовала на Градском стадиону, па са играчке стране, за утакмице попут ове се живи.
Аталанта је у посљедњој деценији постала клуб који припада друштву најбољих у Италији. Полуфиналиста Лиге шампиона, освајач Лиге Европе, највећи су успјех богиње, како је од миља зову навијачи из Бергама. Величине противника свјестан је и Борчев Данијел Ромера.
"За клуб важна и велика утакмица. Битна је за цијели град. На нама је да одиграмо најбоље што можемо и пробамо да побиједимо великог противника. Знам да ће стадион бити пун. Навијачи живе за овај историјски меч. Желим да их усрећимо побједом".
Борац и Аталанта састају се у четвртак у 21 час. Занимљиво, гости прије утакмице неће тестирати траву на Градском стадиону већ ће тренинг одрадити у Бергаму и затим се запутити ка Бањалуци. Црвено плави су без помоћи Стефана Савића и Андерсон Есити, под знаком питања је Анте Рогуљић због повреде скочног зглоба задобијене у посљедњем мечу.
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