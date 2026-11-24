Аутор:АТВ редакција
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Фудбалској репрезентацији Сенегала враћена је титула шампиона Африке након пресуде Суда за спортску арбитражу (ЦАС).
Овом пресудом поништена је претходна одлука којом је Сенегалу одузета титула освојена на терену.
Подсјетимо, финале Купа афричких нација у Рабату, у Мароку, против домаће селекције обиљежио је хаос, а побједу је однио Сенегал резултатом 1:0.
Сенегал је славио након продужетака, али је та побједа поништена скоро два мјесеца касније, када је Жалбена комисија Конфедерације афричког фудбала пресудила да је ова селекција прекршила такмичарске прописе напуштањем терена у судијској надокнади другог полувремена, у знак протеста због досуђеног пенала за Мароко.
Фудбалски савез Сенегала потом је уложио жалбу највишем правном органу у свијету спорта, а трочлано вијеће саслушало је њихов случај иза затворених врата у Лозани 8. октобра.
У својој пресуди, вијеће ЦАС-а подржало је одлуку судије Жан-Жака Ндале да се утакмица настави након што се репрезентација Сенегала вратила на терен и меч одиграо до краја.
„Суд је саопштио да сматра да је одлука судије да настави утакмицу или да је прекине дефинитивно у његовој искључивој надлежности. Звиждуком за наставак игре, судија је сматрао да су услови за наставак утакмице испуњени, обје екипе су поново биле на терену и обје су изразиле спремност да наставе“, наведено је у саопштењу.
Сенегалу је ово друга титула првака Африке, након што је први пут освојио ово такмичење 2021. године.
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