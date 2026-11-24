Аутор:АТВ редакција
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Кадетска фудбалска репрезентација Србије савладала је Јапан /1:0/ у утакмици другог кола Л групе Свјетског првенства за играче до 17 година и на тај начин обезбиједила пласман у шеснаестину финала.
"Орлићи" су у Катару уписали и другу побједу, пошто су савладали селекцију Хондураса /2:0/ у петак, 20. новембра.
Изабраници Игора Матића славили су голом Драгана Анокића у 11. минуту након једанаестерца.
Пенал је изборио Тадија Цојић, који је успио да преотме лопту играчу Јапана у противничком шеснаестерцу, након чега га је овај и спотакао, преноси Срна.
У групи са Србијом је још селекција Колумбије.
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