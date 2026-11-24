Аутор:АТВ редакција
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Необична прича из свијета фудбала привукла је велику пажњу јавности. Бразилски голман Уго Соуза (27), који наступа за Коринтијанс, ускоро ће постати отац двије дјевојчице, и то са двије различите жене. Њихови порођаји очекују се у размаку од свега неколико мјесеци.
Његова бивша вјереница Рауани Барселос налази се у осмом мјесецу трудноће и чека дјевојчицу којој ће дати име Петала.
Истовремено, бразилска инфлуенсерка Реј Араухо, са којом је фудбалер такође био у вези, у шестом је мјесецу трудноће и очекује дјевојчицу.
Соуза и Рауани раскинули су вјеридбу у априлу ове године, након нешто више од годину дана везе. Вијест о њеној трудноћи доспјела је у јавност у јулу.
Упркос прекиду везе, бивши партнери остали су у коректним односима. Голман је присуствовао и интимној прослави на којој је откривен пол њихове бебе, а раније је на друштвеним мрежама подијелио емотивну поруку поводом доласка кћерке.
Њихову породичну причу обиљежила је и велика туга. У августу 2025. године изгубили су близанце које су очекивали.
Друга дјевојчица стиже из везе са инфлуенсерком Реј Араухо, која је потврдила да чека дијете са фудбалером. Њих двоје познају се од 2022. године, а контакт су обновили након његовог раскида вјеридбе.
Инфлуенсерка је признала да трудноћа није била планирана те да је вијест у почетку дочекала са сузама, страхом и болом.
„Ова трудноћа није била планирана нити очекивана. Није било прославе, изненађења ни честитки. Била је то тиха трудноћа. Почела је сузама, болом и великим страхом. Ипак, наставила сам даље и то је била најбоља одлука коју сам донијела“, испричала је.
Додала је да Соуза испуњава своје обавезе као будући отац, али да не жели да износи додатне појединости из приватног живота.
Сам фудбалер није се јавно оглашавао поводом друге трудноће. Његови представници поручили су да он пружа потребну подршку те замолили јавност да поштује приватност свих укључених.
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