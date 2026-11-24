Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Државе поново ће бити домаћин Копа Америка, саопштила је Јужноамеричка фудбалска конфедерација /КОНМЕБОЛ/.
Сједињене Државе поново ће бити домаћин Копа Америка, саопштила је Јужноамеричка фудбалска конфедерација /КОНМЕБОЛ/.
На првенству 2028. године учествоваће 16 селекција - 10 из Јужне Америке и шест из зоне КОНКАКАФ, међу којима су сигурни САД, Канада и Мексико.
Учесници ће бити подијељени у четири групе са по четири репрезентације, а по двије најбоље ће ићи у четвртфинале.
САД су биле домаћин и претходног Копа Америка 2024. године, на којем је тријумфовала селекција Аргентине.
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