Аутор:АТВ редакција
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Кардиолог Џереми Лондон издвојио је четири мање очигледна симптома који могу указивати на проблеме са срцем и крвним судовима. Међу њима су губитак длака на ногама, отицање чланака и стопала, проблеми са ерекцијом и необјашњив умор.
Кардиоваскуларне болести обухватају различита здравствена стања која погађају срце и крвне судове. Један од главних узрока јесте накупљање масних наслага на зидовима артерија, што отежава проток крви и повећава ризик од срчаног и можданог удара, пише „Експрес“.
Кардиолог, који здравствене савјете редовно дијели на друштвеним мрежама, упозорава да одређене промјене у организму не треба занемаривати, јер могу бити рани показатељи кардиоваскуларних проблема.
Губитак длака на поткољеницама, стопалима или прстима на ногама може бити знак слабе циркулације, упозорава Лондон.
Артерије у ногама могу се сузити или зачепити, баш као и крвни судови који снабдијевају срце. Због смањеног протока крви, ткива добијају мање кисеоника и хранљивих материја, а фоликули длаке посебно су осјетљиви на такве промјене.
Због тога губитак длака може бити један од раних знакова болести периферних артерија, иако се може јавити и из других разлога.
Еректилна дисфункција такође може бити повезана са здрављем крвних судова.
Кардиолог објашњава да су артерије у пенису знатно уже од оних које снабдијевају срце, па чак и мања сужења могу отежати проток крви.
Због тога дуготрајни проблеми са постизањем или одржавањем ерекције код неких мушкараца могу бити рани знак кардиоваскуларних обољења.
Отицање чланака и стопала може указивати на то да срце не пумпа крв довољно ефикасно, упозорава Лондон.
Када је функција срца ослабљена, у организму може доћи до накупљања течности. Због дјеловања гравитације, она се често задржава у доњим дијеловима тијела, због чега су отоци највидљивији око чланака и на стопалима.
Иако отицање може имати и бројне друге узроке, учестале или дуготрајне отоци не би требало да се занемарују.
Неуобичајен умор и сталан недостатак енергије такође могу бити повезани са проблемима са срцем, нарочито ако свакодневне активности постају све напорније.
Лондон истиче да многи људи такав умор приписују старењу или лошој физичкој кондицији. Међутим, ако активности које сте раније обављали без потешкоћа одједном почну да вас исцрпљују, требало би да се посавјетујете са љекаром.
Важно је нагласити да ниједан од наведених симптома сам по себи не значи да особа има кардиоваскуларно обољење.
Ипак, промјене у организму не треба игнорисати, а у случају да симптоми трају, понављају се или се погоршавају, потребно је потражити савјет љекара.
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