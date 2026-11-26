Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, danas dolazi do privremenog prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Bez struje će od 9 do 14 časova biti dijelovi Lipljanske, Izvorske, Zavalske, Dobrunske i Ozrenske ulice, kao i Ulica Đure Damjanovića.

Iz nadležnog preduzeća navode da su isključenja planirana zbog radova na elektroenergetskoj mreži.